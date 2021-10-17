Солист Motley Crue Винс Нил упал со сцены и сломал ребра

Нэшвилл, 17 октября. Известная американская группа Motley Crue дала концерт на фестивале в Теннесси. Без происшествий не обошлось: во время выступления солист Винс Нил получил травму.

Группа Motley Crue выступала в минувшую пятницу. Поклонники коллектива рассказали, что Винс Нил во время исполнения песни Don't Go Away Mad повернулся с гитарой и сделал пару шагов. После он упал со сцены, передает телеканал CNN.

«Упал и сломал ребра. Он не может дышать», — заявил басист Дейна Страм зрителям.

Motley Crue образовалась в Лос-Анджелесе в 1981 году. Свои песни музыканты исполняют в жанре глэм-метал. Группу создали барабанщик Томми Ли и бэк-вокалист Никки Сикс. Позже к ним присоединились Мик Марс и Винс Нил. Коллектив возобновил свое существование в 2018 году.

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