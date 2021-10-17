Киркоров пообещал подумать над внесением имени Баскова в свое завещание

Москва, 17 октября. Певец Николай Басков попросил своего друга Филиппа Киркорова внести его в завещание. Диалог натурального блондина и поп-короля состоялся во время юбилейного концерта исполнителя «Шарманки».

Николай Басков пышно отпраздновал свое 45-летие. В честь юбилея он организовал концерт, гостями которого стали популярные артисты и друзья певца. Одним из первых в списке оказался Филипп Киркоров.

После своего выступления он начал принимать цветы от любящей публики. Букетов оказалось настолько много, что у короля эстрады на все не хватило рук. Тогда на помочь звезде пришел Басков.

«Ты же знаешь: все мое — всегда твое!» — заявил на это Киркоров.

«Напиши это в своем завещании!» — предложил Басков в ответ.

Филипп Киркоров признался, что подумает над этим. Он также поспешил заверить общественность и друга, что не собирается рано уходить из жизни. Певец отметил, что мечтает умереть в старости и роскоши. Николай Басков добавил, что с удовольствием станет свидетелем этих событий.

Певица Любовь Успенская ранее интригующе поздравила Николая Баскова с днем рождения. Артистка опубликовала фотографию с юбилейного концерта, на которой звезды целуются в губы.