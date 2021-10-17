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Исмаилов задумался о завершении карьеры после поражения от Минеева в титульном бою
Спорт
Исмаилов задумался о завершении карьеры после поражения от Минеева в титульном бою
vk.com  /  Союз MMA России

Сочи, 17 октября. Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов может закончить спортивную карьеру. Об этом спортсмен задумался после поражения в главном поединке на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

Соответствующее заявление сделал брат и тренер бойца Рамазан Исмаилов на пресс-конференции после боя. Владимир Минеев победил своего соотечественника в третьем раунде, отправив Исмаилова в технический нокаут. Долгое время 35-летний спортсмен не мог подняться с канваса. Чтобы привести его в чувство, пришлось прибегнуть к помощи медиков.

«Первоначальное ощущение, что на этом мы заканчиваем карьеру Магомеда Исмаилова. Так мы думаем прямо сейчас, но окончательное решение будет принято через несколько дней», — сказал Рамазан Исмаилов.

Исмаилов за свою профессиональную карьеру в ММА провел 21 бой. В его активе 17 побед, три поражения и одна ничья. Для Минеева этот триумф стал 16-ым в смешанных единоборствах.

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исмаилов минеев завершение карьеры боец
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