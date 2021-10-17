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Видео прощания Пересильд и Шипенко с экипажем МКС появилось в Сети
Общество
Видео прощания Пересильд и Шипенко с экипажем МКС появилось в Сети
Pr Scr  /  Официальный сайт Роскосмоса

Москва, 17 октября. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий возвращаются на Землю после съемок части фильма «Вызов» в космосе. Видео прощания киноэкипажа с теми, кто остается на МКС, появилось в Сети.

Съемочная группа за 12 суток пребывания на станции успела сдружиться с остальными космонавтами. На ролике можно увидеть теплое прощание Пересильд и Шипенко — они обнялись с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубовым, которые останутся на МКС. Мужчины пожали друг другу руки, а Пересильд по-дружески поцеловала каждого коллегу в щеку.

После этого актриса и режиссер перешли на корабль «Союз МС-18», а Новицкий задраил переходные люки. Уже в корабле киноэкипаж надел летные скафандры, Новицкий проверил герметичность люков и работу всех систем.

Расстыковка с модулем «Наука» МКС запланирована на 04:14 по московскому времени. Затем корабль начнет сход с орбиты. По предположению Роскосмоса, посадка должна состояться в 07:36 по московскому времени в 146 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Шипенко и Пересильд отправились на МКС 5 октября для съемки фильма «Вызов». В него войдут фрагменты, снятые в космосе. Их длительность составит 30-40 минут. Россия стала первой страной, которая решила снять кино вне Земли.

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космос пересильд шипенко
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