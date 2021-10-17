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Вильфанд: первый снег в Европейской России выпадет 19 октября

  /   Обновлено: 17 октября 2021 03:36
Общество
Вильфанд: первый снег в Европейской России выпадет 19 октября
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 октября. Осадки в виде снега могут выпасть на территории центра Европейской России уже в ближайший вторник. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что 17 и 18 октября прогнозируется повышение температуры. Столбики термометров будут превышать средние значения, установившиеся годами ранее. В дневное время воздух прогреется до десяти градусов тепла, а потом резко станет холодно.

«Во вторник ситуация начнет резко меняться. Ночью уже будут отрицательные температуры до минус трех градусов, в ночь на среду — до минус четырех, а уже во вторник вероятны снежинки», — предупредил Вильфанд в интервью РИА Новости.

В ближайшие дни на Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Камчатку и Курилы обрушится непогода, сопровождаемая ураганами и проливными дождями. Причиной тому является приход мощного циклона в южные регионы страны.

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