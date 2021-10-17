Миро предостерегла Асмус от судьбы Волочковой в личной жизни

Москва, 17 октября. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус скрывает своего возлюбленного, как делала балерина Анастасия Волочкова. На сходство указала скандальный блогер Лена Миро.

Асмус через некоторое время после развода с комиком Гариком Харламовым объявила, что встретила другого мужчину. Актриса не показывает своего возлюбленного, но при любой возможности упоминает, что не одинока. Лена Миро упрекнула звезду за такое поведение и вспомнила Олега Анастасии Волочковой.

Балерина также долго не раскрывала личность своего партнера. Она выкладывала в соцсети снимки, на которых были видны лишь отдельные части тела мужчины. На некоторых фотографиях Волочкова вовсе закрывала лицо возлюбленного стикером.

«Давайте искренне пожелаем Асмус и ее прекрасным прелестям мужика — ей надо, а другого способа нет! Мы же не хотим, чтобы Асмус превратилась в Анастаса, верно?» — написала Миро.

Она прокомментировала недавнюю публикацию Асмус, в которой актриса попросила перестать желать ей мужика. Звезда заверила, что в ее жизни есть любимый человек, но она его просто не показывает публике.

Журналисты ранее разгадали, с кем встречается Кристина Асмус. Таинственным возлюбленным актрисы может быть продюсер сериала «След» Борис Кокин.