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Миро предостерегла Асмус от судьбы Волочковой в личной жизни
Шоу-бизнес
Миро предостерегла Асмус от судьбы Волочковой в личной жизни
Pr Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 17 октября. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус скрывает своего возлюбленного, как делала балерина Анастасия Волочкова. На сходство указала скандальный блогер Лена Миро.

Асмус через некоторое время после развода с комиком Гариком Харламовым объявила, что встретила другого мужчину. Актриса не показывает своего возлюбленного, но при любой возможности упоминает, что не одинока. Лена Миро упрекнула звезду за такое поведение и вспомнила Олега Анастасии Волочковой.

Балерина также долго не раскрывала личность своего партнера. Она выкладывала в соцсети снимки, на которых были видны лишь отдельные части тела мужчины. На некоторых фотографиях Волочкова вовсе закрывала лицо возлюбленного стикером.

«Давайте искренне пожелаем Асмус и ее прекрасным прелестям мужика — ей надо, а другого способа нет! Мы же не хотим, чтобы Асмус превратилась в Анастаса, верно?» — написала Миро.

Она прокомментировала недавнюю публикацию Асмус, в которой актриса попросила перестать желать ей мужика. Звезда заверила, что в ее жизни есть любимый человек, но она его просто не показывает публике.

Журналисты ранее разгадали, с кем встречается Кристина Асмус. Таинственным возлюбленным актрисы может быть продюсер сериала «След» Борис Кокин.

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