Пользователь соцсети Weibo: новые MacBook Pro могут получить «челку»

Пекин, 17 октября. Пользователи ожидают, что американская компания Apple в скором времени представит свои новые ноутбуки MacBook Pro в обновленном дизайне. Сообщается, что они могут получить вырез под камеру, как у iPhone.

Соответствующую информацию опубликовал пользователь китайской социальной сети Weibo под ником AnyTurtle999. Однако при этом камера не будет поддерживать систему распознавания лиц компании под названием FaceID. Вместо этого в ноутбуках по-прежнему будет использоваться сканер отпечатка пальца Touch ID.

Так называемая «челка» для камеры может содержать сам модуль веб-камеры с разрешением 1080 пикселей на дюйм, а также датчик освещенности True Tone и микрофон. Помимо этого, она позволит значительно уменьшить экранные рамки новых MacBook, однако остается под вопросом, оправдывает ли это наличие выреза. Некоторые пользователи Сети находят данное решение не самым лучшим, других это волнует не так сильно.

Уже совсем скоро, 18 октября в 20:00 по Москве, Apple проведет свою вторую осеннюю онлайн-презентацию, которая получила название «В отрыв». Как сообщило агентство Bloomberg, купертиновцы в этот раз приготовили несколько сюрпризов для пользователей их продукции, одним из них может стать новый MacBook Pro.