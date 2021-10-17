ABC News Albania: гибель россиян в албанском отеле может быть связана с едой

Москва, 17 октября. Российские туристы, тела которых были найдены в албанском отеле, могли отравиться едой. Такое предположение высказал журналист ABC News Albania Леонид Мусай.

Администраторы гостиницы уточнили, что гости заехали к ним примерно за час до трагедии. Они отказались от предложенного ужина и отправились в сауну при отеле. Журналист уточнил, что россияне прибыли на территорию Албании в минувшее воскресенье.

«Главная загадка в том, что они ели в течение дня», — отметил Мусай.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми 16 октября в сауне гостиницы Gloria, расположенном в поселке Керрет округа Кавая. Согласно информации СМИ, все погибшие были связаны родственными связями. Ранее в Сети были опубликованы кадры с места гибели россиян.