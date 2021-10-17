Financial Times: запуск китайского гиперзвукового летательного аппарата обеспокоил США

Лондон, 17 октября. Китайские военные запустили планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), который может нести ядерное оружие. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Старт произошел благодаря ракете-носителю. Аппарат поднялся в низкоорбитальное пространство, но достичь заданной цели не смог, отклонившись от курса. Несмотря на это запуск ГЛА все равно впечатлил американских военных.

«Мы понятия не имеем, как они сделали это», — заявил один из представителей разведывательного сообщества США.

«Мы ясно выразили свою озабоченность военными возможностями Китая, которые лишь способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами. Это причина, по которой мы считаем, что Китай является для нас определяющим вызовом», — отметил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Китайский ГЛА способен летать через Южный полюс. Это обстоятельство создаст множество проблем для американских систем противовоздушной обороны. Пекин же неоднократно заявлял, что все проводимые Китаем военные операции «носят оборонительный характер по своей сущности».

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