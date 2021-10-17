Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 03:55
03:41
Общество
Видео прощания Пересильд и Шипенко с экипажем МКС появилось в Сети
03:33
Общество
Вильфанд: первый снег в Европейской России выпадет 19 октября
03:13
Общество
Издание Al Arabiya перечислило полезные свойства корицы для диабетиков
03:05
Шоу-бизнес
Миро предостерегла Асмус от судьбы Волочковой в личной жизни
03:01
Технологии
Пользователь соцсети Weibo: новые MacBook Pro могут получить «челку»
02:49
Происшествия
ABC News Albania: гибель россиян в албанском отеле может быть связана с едой
02:48
Армия
Financial Times: запуск китайского гиперзвукового летательного аппарата обеспокоил США
02:31
Общество
Покойного финансиста Эпштейна обвинили в заманивании девушек из России и СНГ в секс-рабство
02:22
Политика
Главком ВСУ Залужный: «казацкая кровь» поможет восстановить суверенность Украины
02:11
Общество
Представитель Клинтона Уренья сообщил о скорой выписке экс-президента США из больницы
Все новости

Financial Times: запуск китайского гиперзвукового летательного аппарата обеспокоил США
Армия
Financial Times: запуск китайского гиперзвукового летательного аппарата обеспокоил США
Кадр CCTV News

Лондон, 17 октября. Китайские военные запустили планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), который может нести ядерное оружие. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Старт произошел благодаря ракете-носителю. Аппарат поднялся в низкоорбитальное пространство, но достичь заданной цели не смог, отклонившись от курса. Несмотря на это запуск ГЛА все равно впечатлил американских военных.

«Мы понятия не имеем, как они сделали это», — заявил один из представителей разведывательного сообщества США.

«Мы ясно выразили свою озабоченность военными возможностями Китая, которые лишь способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами. Это причина, по которой мы считаем, что Китай является для нас определяющим вызовом», — отметил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Китайский ГЛА способен летать через Южный полюс. Это обстоятельство создаст множество проблем для американских систем противовоздушной обороны. Пекин же неоднократно заявлял, что все проводимые Китаем военные операции «носят оборонительный характер по своей сущности».

Читатели Yahoo News Japan ранее усомнились в способности Японии противостоять России и Китаю на фоне их растущей военной мощи. Пользователи Сети допустили, что страна может превратиться в еще один американский штат.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Financial Times: запуск китайского гиперзвукового летательного аппарата обеспокоил США
китай ракета гиперзвуковое оружие
Комментировать