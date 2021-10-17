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Покойного финансиста Эпштейна обвинили в заманивании девушек из России и СНГ в секс-рабство

  /   Обновлено: 17 октября 2021 02:33
Общество
Покойного финансиста Эпштейна обвинили в заманивании девушек из России и СНГ в секс-рабство
pxhere.com

Вашингтон, 17 октября. Покойный финансист Джеффри Эпштейн заманивал девушек из России и постсоветских стран в сексуальное рабство обещаниями помочь с карьерой . Соответствующий иск против распорядителей его наследства и бывшего помощника Лесли Гроффа подала россиянка, пожелавшая остаться анонимной.

Он является классовым, что подразумевает возмещение ущерба как самой истице, так и всем потенциальным жертвам финансиста, которые могут объявиться в дальнейшем. По заявлению россиянки, Эпштейн в недавнем прошлом неоднократно осуществлял действия сексуального характера по отношению к девушкам из России, Белоруссии, Украины, Латвии и Литвы, передает РИА Нововсти.

«<...> Было ясно, что Эпштейн заманил этих молодых женщин фальшивыми обещаниями помочь в карьере так же, как он это сделал с Джейн (имя, используемое для сохранения конфиденциальности. — Прим. ред.)», — следует из искового заявления.

Дело Эпштейна получило широкую огласку, так как список его жертв может насчитывать десятки женщин. Играет роль и то, что он имел связи с многими высокопоставленными лицами, в числе которых Билл Клинтон и Дональд Трамп. Эпштейна ожидало лишение свободы на срок до 40 лет, однако во время нахождения под стражей его нашли мертвым со следами удушья на теле.

Подобные обвинения в адрес публичных личностей не являются редкостью в Соединенных Штатах. Недавно американская модель Эмили Ратаковски сообщила о домогательствах со стороны музыканта Робина Тика во время съемок клипа Blurred Lines.

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