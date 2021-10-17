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Главком ВСУ Залужный: «казацкая кровь» поможет восстановить суверенность Украины
Политика
Главком ВСУ Залужный: «казацкая кровь» поможет восстановить суверенность Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Киев, 17 октября. Восстановить государственные границы и независимость Украины поможет «казацкая кровь». Таким мнением в ходе своего выступления перед военными поделился главком ВСУ Валерий Залужный.

Главнокомандующий также указал, что готовность умереть за свою страну является высшим проявлением любви к родине и патриотизма. Залужный заявил об этом, выступая на церемонии в честь Дня защитников страны и Дня украинского казачества.

«Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к Победе... Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории»— заявил Залужный.

Военачальник украинской армии акцентировал внимание на важности преемственности поколений и традиций военнослужащих. По мнению Залужного, ВСУ стали «надежным щитом Европы».

Ранее в Киеве прошла выставка «достижений» украинской армии. Мероприятие было организовано для того, чтобы показать обороноспособность страны, а также потенциал ОПК.

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