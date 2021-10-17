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Представитель Клинтона Уренья сообщил о скорой выписке экс-президента США из больницы
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Представитель Клинтона Уренья сообщил о скорой выписке экс-президента США из больницы
Общество
Представитель Клинтона Уренья сообщил о скорой выписке экс-президента США из больницы
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Ирвайн, 17 октября. Врачи планируют выписать бывшего президента США Билла Клинтона из больницы в воскресенье. Об этом заявил представитель политика Анхель Уренья в соцсетях.

Клинтона госпитализировали с заражением крови. Ему назначили курс антибиотиков, после чего бывший американский лидер быстро пошел на поправку. Он находится в хорошем расположении духа и благодарит всех, кто беспокоился за него и желал скорейшего выздоровления.

«Президент Клинтон продолжает [демонстрировать] значительный прогресс за последние сутки. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine для лечения антибиотиками до ожидаемой выписки завтра», — говорится в сообщении.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Билла Клинтона госпитализировали. У него обнаружили сепсис. Бывший президент часто оказывается в больнице из-за проблем с сердцем.

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клинтон выписка выздоровление
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