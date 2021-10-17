Четыре человека пострадали при столкновении трех иномарок в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 17 октября. Три легковушки столкнулись на федеральной трассе «Подъезд к МЦО "Архыз"» в Карачаево-Черкесии. Травмы в результате происшествия получили четыре человека.

Авария произошла около 21:00 субботы. Предварительно установлено, что Mercedes E-320 совершил лобовое столкновение с Mazda 6, после чего по касательной был задет Volkswagen.

«16 октября около 21:00 на федеральной автодороге произошло ДТП с пострадавшими. В результате столкновения трех автомобилей на ФАД "Подъезд к МЦО «Архыз»" пострадали четыре человека», — уточнили в республиканском управлении МВД России.

Среди пострадавших водители и пассажиры автомобилей Mercedes и Volkswagen, сейчас они находятся в больнице. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

ДТП с участием трех отечественных автомобилей ранее произошло в Саратовской области. Инициатором аварии стала девушка, управлявшая внедорожником.