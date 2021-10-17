IT-эксперт Концов: руководители вводят системы для контроля рабочего времени сотрудников

Москва, 17 октября. Бизнесу пришлось спешно перестраивать рабочие процессы на фоне пандемии коронавируса. Многим руководителям пришлось вводить дополнительные системы отслеживания трудового времени персонала.

Переход на удаленную работу сыграл свою роль. Многие сотрудники, возвращаясь в офис, с трудом приступают к привычным обязанностям. Руководство разделилось на два лагеря: одни сделали ставку на гибкость, другие же усилили процедуры контроля, рассказал «Известиям» основатель IT-компании Involta Алекс Концов.

«Сегодня для дополнительного контроля многие руководители вводят системы отслеживания рабочего времени сотрудников... Активно применяют блокираторы доступа в социальные сети», — добавил эксперт.

Некоторые вводят собственную систему коммуникации. По словам Концова, скорость реализации проектов возросла в 1,5 раза, а прирост эффективности составил свыше 30%. В качестве помощника выступает искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект помогает наглядно оценить показатели сотрудников. В то же время за работником нет тотальной слежки, которая бы стесняла или заставляла чувствовать себя под прицелом», — добавил специалист.

Пандемия поспособствовала развитию прокрастинации. Россияне откладывают дела до наступления более благоприятного периода. Справиться с этим состоянием помогут упражнения по дыханию и правильный настрой.