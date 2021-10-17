Российский киноэкипаж пересел на корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю

Москва, 17 октября. Киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перешел на корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), чтобы вернутся на Землю. Об этом стало известно благодаря трансляции на сайте Роскосмоса.

Первыми на борт корабля зашли непрофессиональные члены экипажа. Они оделись в скафандры и заняли свои места в космическом аппарате. Новицкий зашел последним, предварительно отчитавшись Центру управления полетами.

«О, рассвет пошел, как же круто!» — сказал Шипенко, устроившись поудобнее.

«Так трогательно они провожают друг друга. Хорошая тут компания», — сказала Пересильд о членах экипажа МКС.

Курс на Землю корабль возьмет в 04:14 по московскому времени после расстыковки с МКС. Приземление киноэкипажа запланировано на 07:35 в 148 км к юго-востоку от города Жезказгана в Казахстане.

На МКС Пересильд и Шипенко снимали часть фильма «Вызов». Команда находилась на объекте с 5 октября. Всего кадры в космосе займут около 40 минут общего хронометража картины.