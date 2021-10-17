Официальный трейлер нового «Бэтмена» появился в Сети

Лос-Анджелес, 17 октября. Трейлер нового фильма о Бэтмене опубликован на видеосервисе YouTube. В очередной экранизации истории защитника Готэма главная роль досталась американскому актеру Роберту Паттинсону.

Перезапуском кинофраншизы занимался режиссер Мэтт Ривз, который снял две части новой версии «Планеты обезьян» и «Монстро». Помимо Паттинсона в фильме сыграют Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (Пингвин), а также Энди Серкис в роли Альфреда Пенниуорта.

Выход фильма состоится в следующем году. Премьера запланирована на 3 марта.

Еще одной громкой премьерой от DC в 2022 году станет фильм «Флэш». Картина посвящена Барри Аллену, который хочет предотвратить смерть своей матери, вернувшись в прошлое. Кроме Флэша в кинокартине появятся и другие герои вселенной. Например, зрители смогут увидеть криптонку Супергерл и Бэтмена в исполнении Майкла Китона.