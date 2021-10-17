Минеев отправил в нокаут Исмаилова в реванше за титул AMC Fight Nights

Сочи, 17 октября. Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в матче-реванше за звание чемпиона организации AMC Fight Nights. Бой состоялся в Сочи и продлился три раунда.

Бойцы выступали в среднем весе (до 83,9 кг) и провели главный бой вечера. Благодаря досрочной победе Минеев защитил чемпионский титул в своей весовой категории, пишет RT.

Ранее спортсмены уже проводили поединок – в 2018 году бой завершился ничейным результатом. Минеев и Исмаилов после этого не раз встречались на разных мероприятиях, в результате чего часто устраивали скандалы и потасовки.

Владимиру Минееву 31 год, за профессиональную карьеру он провел 17 боев, из которых 15 выиграл, один раз терпел поражение. В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед и три поражения.

Во время прошедшего поединка Исмаилова активно поддерживал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. На днях звезда смешанных единоборств пошутил над ирландским бойцом Конором Макгрегором, вспомнив нашумевшую драку с участием дагестанцев в метрополитене Москвы.