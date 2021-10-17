Гинцбург: второй этап испытаний новой вакцины от COVID-19 в виде спрея пока не начался

Москва, 17 октября. Второй этап испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции в виде назального спрея, разработанного Центром имени Гамалеи, еще не начался. Причины озвучил директор компании Александр Гинцбург.
По его словам, Центром было получено разрешение на начало исследований препарата, однако пока что это не представляется возможным. Причиной является отсутствие необходимого финансирования, сообщил Гинцбург во время беседы с ТАСС.
«Исследования разрешены, но не стартовали», — объяснил директор Центра Гамалеи.
Минздрав РФ выдал разрешение Центру на проведение исследований препарата, которые должны пройти на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. Для проведения опытов планируется привлечь 500 взрослых добровольцев.
Недавно Гинцбург рассказал о возможном названии детской вакцины от коронавируса. По его словам, им может стать «Спутник М», где «М» означает «для самых маленьких».