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Гидрометцентр предупредил россиян об опасных погодных условиях в ряде регионов
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян об опасных погодных условиях в ряде регионов
pixy.org

Москва, 17 октября. Опасная погода с обильными осадками, сильным ветром и ураганами в ближайшие дни обрушится на Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Камчатку и Курилы. Предупреждение озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик также обратил внимание, что в эти дни в Охотском и Беринговом морях будут наблюдаться «трехэтажные волны». По словам Вильфанда, непогода объясняется мощнейшим циклоном, который пришел в восточные регионы России. Неблагоприятная погода с обильными осадками прогнозируется и в южных регионах страны.

«Очень сложная метеорологическая ситуация на востоке страны — там мощнейший циклон в Охотском море. Он приводит к тому, что сильные волны до 10 метров и на Охотском море непосредственно, и к западу от него прогнозируются», — поделился метеоролог в беседе с ТАСС.

На днях Вильфанд пообещал первый снег жителям юга азиатской части России. Тогда синоптик отмечал, что похолодание затронет и Дальний Восток.

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