Жители России впервые отметят День отца 17 октября

Москва, 17 октября. Президент России Владимир Путин поручил установить праздник, посвященный папам. В этом году День отца впервые состоится в это воскресенье.

Согласно указу президента, праздник вводится с целью укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Он ежегодно будет отмечаться каждое третье воскресенье октября, говорится в документе.

Численность мужчин в стране составляет порядка 68,1 миллиона человек. По информации Росстата, 43,2 миллиона мужчины трудоспособного возраста. Согласно последней переписи населения, в государстве насчитывается 648 тысяч семей, где детей воспитывают отцы.

Руководитель Санкт-Петербургского отделения межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Роман Подбуцкий отметил важность нового для страны праздника. По его словам, День отца позволит показать проблематику и напомнит представителям сильного пола о своих родительских обязанностях.