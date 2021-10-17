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СКР расследует дело о получении ожогов детьми во время игры с противогазом в Астрахани
Происшествия
СКР расследует дело о получении ожогов детьми во время игры с противогазом в Астрахани
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Астрахань, 17 октября. Следственный комитет организовал проверку после инцидента, произошедшего селе Сизый Бугор, Володарского района, Астраханской области. Днем 16 октября дети 11-12 лет играли с противогазом, который загорелся.

Трое мальчиков и одна девочка получили ожоги разной степени тяжести. По данным властей, произошел хлопок. После следственных мероприятий будет принято процессуальное решение, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.

Сообщается, что у двоих детей повреждены лицо и грудная клетка. Они были доставлены в больницу. Еще двое получили менее серьезные повреждения кистей рук и голеней. Они были отправлены на амбулаторное лечение.

Произошедшее ранее возгорание в Петербурге закончилось менее трагично. С мансарды шестиэтажки огонь распространился на 800 квадратных метров. К тушению были привлечены 80 пожарных и 18 единиц техники, передает «Парламентская газета».

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