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Бастрыкин наградил медалями звезд «Улиц разбитых фонарей» Половцева и Мельникову

  /   Обновлено: 17 октября 2021 00:26
Общество
Бастрыкин наградил медалями звезд «Улиц разбитых фонарей» Половцева и Мельникову
Пресс-служба СК РФ

Москва, 17 октября. Актеры Александр Половцев и Анастасия Мельникова получили медали из рук председателя СК России Александра Бастрыкина. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Зрители знают Половцева и Мельникову по сериалу «Улицы разбитых фонарей». В нем они исполнили роли Олега Соловца и Анастасии Абдуловой. На сайте СКР сказано, что артисты сумели воплотить образы честных и отзывчивых правоохранителей.

Актеры посетили встречу в честь Дня работников уголовного розыска, где стали почетными гостями. Во время мероприятия Бастрыкин вручил приглашенным ветеранам органов внутренних дел и следствия медаль «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

«Также указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты», — отмечается на сайте ведомства.

Награду из рук Бастрыкина ранее получил Роман Ковалев, который вступился за женщин в московском метрополитене. Вручение медали молодому человеку состоялось в больнице, где он проходит лечение.

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