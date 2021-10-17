Бастрыкин наградил медалями звезд «Улиц разбитых фонарей» Половцева и Мельникову

Москва, 17 октября. Актеры Александр Половцев и Анастасия Мельникова получили медали из рук председателя СК России Александра Бастрыкина. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Зрители знают Половцева и Мельникову по сериалу «Улицы разбитых фонарей». В нем они исполнили роли Олега Соловца и Анастасии Абдуловой. На сайте СКР сказано, что артисты сумели воплотить образы честных и отзывчивых правоохранителей.

Актеры посетили встречу в честь Дня работников уголовного розыска, где стали почетными гостями. Во время мероприятия Бастрыкин вручил приглашенным ветеранам органов внутренних дел и следствия медаль «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

«Также указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты», — отмечается на сайте ведомства.

Награду из рук Бастрыкина ранее получил Роман Ковалев, который вступился за женщин в московском метрополитене. Вручение медали молодому человеку состоялось в больнице, где он проходит лечение.