Студия Warner Bros. показала первые кадры сиквела «Шазам» с Закари Ливаем

Лос-Анджелес, 17 октября. Онлайн-выставка DC FanDome набирает обороты среди поклонников супергероики. Для разнообразия трейлеров предстоящих фильмов и сериалов студия Warner Bros. решила показать промо-ролик к «Шазаму-2».

Исполнителем главной роли является Закари Ливай. В промо-ролике он рассказал о съемочном процессе будущего фильма, об игре актрис Люси Лью и Хелен Миррен. Последние примерят образ дочерей Атланта Калипсо и Гесперы.

Режиссером фильма «Шазам! Ярость богов» станет Дэвид Ф. Сандберг. К ролям вернутся Эшер Энджел, Адам Броди, Джек Дилан Грейзер. Сиквел был анонсирован после выхода первой части супергероики. Съемки завершились в конце августа текущего года. Премьера запланирована на 2 июня 2023 года.

Поклонники онлайн-выставки DC FanDome смогли первыми увидеть тизер фильма «Флэш» режиссера Энди Мускетти. К главной роли снова вернется Эзра Миллер. Лента расскажет о попытке супергероя предотвратить смерть матери с помощью путешествий во времени.