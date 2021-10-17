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Студия Warner Bros. показала первые кадры сиквела «Шазам» с Закари Ливаем
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Студия Warner Bros. показала первые кадры сиквела «Шазам» с Закари Ливаем

  /   Обновлено: 17 октября 2021 00:03
Общество
Студия Warner Bros. показала первые кадры сиквела «Шазам» с Закари Ливаем
Кадр из фильма «Шазам!»  /  автор неизвестен

Лос-Анджелес, 17 октября. Онлайн-выставка DC FanDome набирает обороты среди поклонников супергероики. Для разнообразия трейлеров предстоящих фильмов и сериалов студия Warner Bros. решила показать промо-ролик к «Шазаму-2».

Исполнителем главной роли является Закари Ливай. В промо-ролике он рассказал о съемочном процессе будущего фильма, об игре актрис Люси Лью и Хелен Миррен. Последние примерят образ дочерей Атланта Калипсо и Гесперы.

Режиссером фильма «Шазам! Ярость богов» станет Дэвид Ф. Сандберг. К ролям вернутся Эшер Энджел, Адам Броди, Джек Дилан Грейзер. Сиквел был анонсирован после выхода первой части супергероики. Съемки завершились в конце августа текущего года. Премьера запланирована на 2 июня 2023 года.

Поклонники онлайн-выставки DC FanDome смогли первыми увидеть тизер фильма «Флэш» режиссера Энди Мускетти. К главной роли снова вернется Эзра Миллер. Лента расскажет о попытке супергероя предотвратить смерть матери с помощью путешествий во времени.

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тизер dc fandome шазам-2
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