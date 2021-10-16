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Дзюба забил 143-й гол в РПЛ и догнал по этому показателю Веретенникова
Спорт
Дзюба забил 143-й гол в РПЛ и догнал по этому показателю Веретенникова
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Тула, 16 октября. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 143-й мяч в рамках розыгрыша чемпионатов России по футболу. Таким образом он повторил рекорд легенды «Ротора» Олега Веретенникова.

Это случилось в матче 11-го тура Росссийской Премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Кроме того, этот гол для Дзюбы стал 100-ым в футболке сине-бело-голубых, передает RT.

Однако сам матч петербуржцы проиграли со счетом 1:2. Это поражение стало вторым подряд в РПЛ для подопечных Сергея Семака.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России с 23 очками. На втором месте идет московское «Динамо» (19).

В следующем туре команде с берегов Невы предстоит помериться силами с принципиальным соперником — московским «Спартаком». В этой встрече из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть полузащитник петербуржцев Далер Кузяев.

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