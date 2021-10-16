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Силуэт Бэтмена появился в первом тизере фильма «Флэш»

  /   Обновлено: 16 октября 2021 23:37
Общество
Силуэт Бэтмена появился в первом тизере фильма «Флэш»
Кадр из фильма «Лига справедливости»

Лос-Анджелес, 16 октября. Первый тизер фильма «Флэш» режиссера Энди Мускетти представили на выставке DC Fandome. Кроме главного персонажа в коротком видеоролике показали фигуру в костюме Бэтмена.

Предстоящий супергеройский фильм основан на одноименном комиксе издательства DC Comics. Картина будет посвящена Барри Аллену, который пытается вернуться во времени и предотвратить убийство своей матери. Роль Флэша сыграет Эзра Миллер.

Кроме Флэша в фильме появятся и другие персонажи. Среди них могущественная криптонка Супергерл в исполнении Саши Калле и Бэтмен. К роли последнего вернулись Майкл Китон и Бэн Аффлек. Премьера боевика в России запланирована на 3 ноября следующего года.

Поклонникам вселенной DC на выставке представили еще один тизер, посвященный сериалу «Миротворец». Роль главного персонажа исполнит Джон Сина. Режиссером выступил Джеймс Ганн. Премьерный показ на HBO Max должен состояться в январе 2022 года.

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