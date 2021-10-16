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Hindustan Times сообщила о смерти десяти человек в Индии из-за сильных дождей
Происшествия
Hindustan Times сообщила о смерти десяти человек в Индии из-за сильных дождей
wikipedia.org  /  Dominik Hundhammer / CC BY-SA 3.0

Нью-Дели, 16 октября. Сильные ливни на юго-западе Индии унесли жизни по меньшей мере десяти человек, 18 пропали без вести. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

По последней информации, наибольший урон получили три района штата Керала. В Идукки жертвами разгула стихии стали два человека, еще четверо погибли в округе Патанамтитта и Коттаям. Метеорологический департамент Индии ввел режим ЧП в шести округах штата и призвал граждан к бдительности и взаимовыручке.

По данным властей, с территории штата было эвакуировано около 5 тыс. семей. Местное правительство из-за неблагоприятных погодных условий приняло решение приостановить паломничество в храм бога Айяппана в Сабаримале на юге Индии.

С 15 октября Индия открыла свои границы для туристического отдыха. Осталось договориться с авиаперевозчиками о запуске чартерных рейсов.

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