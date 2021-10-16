Доктор Мясников напомнил о правилах лечения легкой формы COVID-19

Москва, 16 октября. Коронавирусная инфекция в 90% случаев вызывает банальное острое респираторное заболевание, которым люди регулярно болели и до пандемии COVID-19. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своих соцсетях.

Он привел выдержки из своей книги «Досье на COVID-19», написанной в 2020 году. Специалист заверил, что она не потеряла актуальности по сей день. В большинстве случаев коронавирусная инфекция проходит сама, и лечить ее не нужно.

Повышенная температура при ОРЗ является нормальной реакцией организма, отметил Мясников. Если градусник показывает 38 и меньше, то предпринимать каких-либо действий не нужно.

«Антибиотики на вирус не действуют. Никакие. Точка [...]. Кроверазжижающие препараты, гепарин, Кликсан, Фраксипарин, а так же варфарин, Ксарелто, Продакса, при COVID-19-ОРЗ не применяются и могут убить (кровоизлияние в мозг)», — обратил особое внимание врач.

Компьютерная томография не является лечебной процедурой, поэтому ее не нужно делать всем заразившимся коронавирусам. КТ назначается только при подозрении на вирусную пневмонию.

Александр Мясников ранее назвал непривитых от коронавируса людей суперраспространителями инфекции. Отказ от вакцинации вредит не только самим гражданам, но и всей системе здравоохранения, которая не выдерживает нагрузки.