Эвелина Хромченко дала женщинам старше 50 лет советы в подборе верхней одежды

Москва, 16 октября. Женщинам старше 50 лет стоит внимательно подбирать для себя верхнюю одежду. Сейчас существует ряд антитрендов, которые могут легко испортить внешний облик, заявила эксперт в сфере моды Эвелина Хромченко.

Короткие пальто на женщинах в возрасте смотрятся не эстетично, лучше всего выбирать среднюю или максимальную длину. Еще одним плюсом такого выбора станет сочетаемость с любой одеждой. Лучше всего избегать меховых манжетов, так как они быстро теряют презентабельный вид. Представительницам прекрасного пола старше 50 лет также не стоит выбирать модели с расклешенным низом, большим воротником, а также моделью с застежкой молнией, передает «Слово и дело».

Пуховики лучше всего покупать без меховых деталей на капюшоне. Куртки должны быть однотонные с длинными рукавами и свободного кроя. Шубы давно вышли из моды и больше не являются признаком зажиточности, а демонстрируют дурной вкус владелицы. Если же носить меховое изделие очень хочется, то лучше отдавать предпочтение прямому силуэту.

Эвелина Хромченко ранее рассказала, как сделать популярную косуху более яркой. Она предложила отойти от классического черного цвета и выбрать красный оттенок.