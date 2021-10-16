Вице-спикер ГД Толстой призвал ученых разъяснять людям важность вакцинации от COVID-19

Москва, 16 октября. Экспертному сообществу и научным сотрудникам не удалось убедить многих россиян в необходимости пройти вакцинацию. Таким мнением поделился вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой.

Парламентарий уверен, что научное сообщество должно использовать различные методы, чтобы донести до граждан важность вакцинации. По его мнению, необходимо не просто «сказать», а объяснить необходимость и привести логичные доводы.

«Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход "мы сказали, а вы делайте" не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан», — заявил Толстой.

Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что возраст больше не является преградой для тяжелой формы коронавирусной инфекции. На сегодняшний день около 12 процентов инфицированных — это дети, передает «Парламентская газета».