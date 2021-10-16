Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 23:35
23:32
Происшествия
Hindustan Times сообщила о смерти десяти человек в Индии из-за сильных дождей
23:29
Общество
Доктор Мясников напомнил о правилах лечения легкой формы COVID-19
23:21
Происшествия
Концерт автора хита «Еду в Магадан» Васи Обломова остановили сотрудники МВД
23:05
Происшествия
Прокуратура изучит законность составления акта на женщину после конфликта в метро Москвы
22:57
Общество
Эвелина Хромченко дала женщинам старше 50 лет советы в подборе верхней одежды
22:56
Общество
Вице-спикер ГД Толстой призвал ученых разъяснять людям важность вакцинации от COVID-19
22:55
Происшествия
Кадры с места смерти четырех российских туристов в Албании опубликованы в Сети
22:45
Экономика
Яценюк указал на провальную политику «Нафтогаза»
22:27
Общество
Захарова сообщила о многомиллионных просмотрах клипа с песней на ее стихи
22:23
Спорт
Видео массовой драки игроков «Спартака» и «Динамо» в московском дерби опубликовано в Сети
Все новости

Кадры с места смерти четырех российских туристов в Албании опубликованы в Сети
Происшествия
Кадры с места смерти четырех российских туристов в Албании опубликованы в Сети
wikipedia.org  /  MIKI Yoshihito/CC BY 2.0

Тирана, 16 октября. Накануне четверо туристов из России были обнаружены мертвыми в сауне гостиницы в Албании. Youtube-канал новостного портала Euronews Albania в субботу опубликовал кадры, снятые на месте происшествия.

:На опубликованных кадрах можно заметить, как машина полиции со спецсигналами подъезжает к отелю Gloria, где произошла трагедия. Из авто выходит сотрудник правопорядка, который направляется, по всей видимости, в сторону гостиницы.

В субботу сотрудники албанского отеля, который расположен в поселке Керрет округа Кавая, при входе в сауну обнаружили четыре бездыханных тела. Как впоследствии выяснилось, погибшими оказались российские туристы.

СМИ сообщали, что все четверо граждан РФ были одной семьей. Albanian Daily News озвучила их имена — 58-летняя Наталья Б., 60-летний Сергей Б., 37-летний Никита Б. и 31-летняя Екатерина Б. Сейчас выяснением подробностей и обстоятельств случившегося занимается также консульский отдел посольства России в Албании, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Кадры с места смерти четырех российских туристов в Албании опубликованы в Сети
полиция отель албания
Комментировать