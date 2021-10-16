Кадры с места смерти четырех российских туристов в Албании опубликованы в Сети

Тирана, 16 октября. Накануне четверо туристов из России были обнаружены мертвыми в сауне гостиницы в Албании. Youtube-канал новостного портала Euronews Albania в субботу опубликовал кадры, снятые на месте происшествия.

:На опубликованных кадрах можно заметить, как машина полиции со спецсигналами подъезжает к отелю Gloria, где произошла трагедия. Из авто выходит сотрудник правопорядка, который направляется, по всей видимости, в сторону гостиницы.

В субботу сотрудники албанского отеля, который расположен в поселке Керрет округа Кавая, при входе в сауну обнаружили четыре бездыханных тела. Как впоследствии выяснилось, погибшими оказались российские туристы.

СМИ сообщали, что все четверо граждан РФ были одной семьей. Albanian Daily News озвучила их имена — 58-летняя Наталья Б., 60-летний Сергей Б., 37-летний Никита Б. и 31-летняя Екатерина Б. Сейчас выяснением подробностей и обстоятельств случившегося занимается также консульский отдел посольства России в Албании, пишет RT.