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Яценюк указал на провальную политику «Нафтогаза»
Экономика
Яценюк указал на провальную политику «Нафтогаза»
yatsenyuk.org.ua  /  Официальная страница Арсения Яценюка

Киев, 16 октября. Недальновидные действия киевских властей серьезно «ударят по карманам» рядовых граждан страны. Такое мнение высказал экс-глава Правительства Украины Арсений Яценюк.

Он отметил, что Киеву следовало закупать газ, когда он стоил по 250 долларов и размещать его в хранилищах. По его словам, на Украине они из самых больших в Европе.

«На счетах "Нафтогаза" было 2 миллиарда долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища», — заявил Яценюк.

Однако этого сделано не было. Теперь украинцам из собственного кармана придется расплачиваться за ошибки своих властей, добавил бывший премьер-министр.

Недавно вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с поставками газа на Украину. По его словам, власти страны имеют иждивенческий подход и ведут себя так, будто им все должны.

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