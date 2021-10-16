Захарова сообщила о многомиллионных просмотрах клипа с песней на ее стихи

Москва, 16 октября. Певица Валерия и продюсер Максим Фадеев выпустили песню, текст которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Клип на композицию посмотрели уже более 18 миллионов пользователей Сети.

Музыку для песни «Без предела» написал Максим Фадеев. Исполнить композицию ему помогла Валерия. В апреле 2020 года в Сети появился музыкальный ролик с одноименным названием трека.

«Что интересно: этот трек никто специально не продвигал. Никаких технологических или иных стимулирующих средств. Его просто слушают и смотрят. Спасибо», — написала Захарова в своих соцсетях.

Официальный представитель МИД России ранее сообщала, что написала стихи для двух песен. Один текст был создан «в порыве абсолютных эмоций, и исполнять песню будет одна из наших самых известных певиц».

Три месяца назад Мария Захарова объявляла, что песня «Без предела» набрала 16 миллионов просмотров. Дипломат призналась, что описала в стихах личные переживания.