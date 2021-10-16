Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 23:35
23:32
Происшествия
Hindustan Times сообщила о смерти десяти человек в Индии из-за сильных дождей
23:29
Общество
Доктор Мясников напомнил о правилах лечения легкой формы COVID-19
23:21
Происшествия
Концерт автора хита «Еду в Магадан» Васи Обломова остановили сотрудники МВД
23:05
Происшествия
Прокуратура изучит законность составления акта на женщину после конфликта в метро Москвы
22:57
Общество
Эвелина Хромченко дала женщинам старше 50 лет советы в подборе верхней одежды
22:56
Общество
Вице-спикер ГД Толстой призвал ученых разъяснять людям важность вакцинации от COVID-19
22:55
Происшествия
Кадры с места смерти четырех российских туристов в Албании опубликованы в Сети
22:45
Экономика
Яценюк указал на провальную политику «Нафтогаза»
22:27
Общество
Захарова сообщила о многомиллионных просмотрах клипа с песней на ее стихи
22:23
Спорт
Видео массовой драки игроков «Спартака» и «Динамо» в московском дерби опубликовано в Сети
Все новости

Захарова сообщила о многомиллионных просмотрах клипа с песней на ее стихи
Общество
Захарова сообщила о многомиллионных просмотрах клипа с песней на ее стихи
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 16 октября. Певица Валерия и продюсер Максим Фадеев выпустили песню, текст которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Клип на композицию посмотрели уже более 18 миллионов пользователей Сети.

Музыку для песни «Без предела» написал Максим Фадеев. Исполнить композицию ему помогла Валерия. В апреле 2020 года в Сети появился музыкальный ролик с одноименным названием трека.

«Что интересно: этот трек никто специально не продвигал. Никаких технологических или иных стимулирующих средств. Его просто слушают и смотрят. Спасибо», — написала Захарова в своих соцсетях.

Официальный представитель МИД России ранее сообщала, что написала стихи для двух песен. Один текст был создан «в порыве абсолютных эмоций, и исполнять песню будет одна из наших самых известных певиц».

Три месяца назад Мария Захарова объявляла, что песня «Без предела» набрала 16 миллионов просмотров. Дипломат призналась, что описала в стихах личные переживания.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Захарова сообщила о многомиллионных просмотрах клипа с песней на ее стихи
Мария Захарова Валерия Максим Фадеев песня стихи клип
Комментировать