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Видео массовой драки игроков «Спартака» и «Динамо» в московском дерби опубликовано в Сети
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Видео массовой драки игроков «Спартака» и «Динамо» в московском дерби опубликовано в Сети
Спорт
Видео массовой драки игроков «Спартака» и «Динамо» в московском дерби опубликовано в Сети
Global Look Press  /  © Stupnikov Alexander

Москва, 16 октября. Серьезная потасовка произошла между футболистами «Спартака» и «Динамо» во время московского дерби, прошедшего в субботу. Сейчас в Сети появились кадры той самой драки, которая случилась в конце первого тайма.

На кадрах можно увидеть, что несколько футболистов из двух команд вступают в перепалку друг с другом. В частности, особо был заметен конфликт между полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном и защитником «Спартака» Самуэлем Жиго. После выяснения отношений на словах футболисты принялись толкаться. Дерущихся пытались разнять как товарищи по команде, так и тренерский состав. Спустя некоторое время красно-белые и бело-голубые разошлись.

Московское дерби в этот раз получилось боевым — только в первом тайме главный судья Сергей Карасев показал целых семь желтых карточек. До этого «горчичники» заработали Арсен Захарян, Самюэль Жиго, Георгий Джикия и Вячеслав Грулев.

Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился ничейным счетом 2:2, пишет RT. На протяжении игры преимуществом владели игроки «Динамо», однако красно-белые смогли отыграть два мяча всего за несколько минут до конца основного времени второго тайма.

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