Первый тизер «Миротворца» с Джоном Синой в главной роли появился в Сети

Москва, 16 октября. Первые кадры многосерийного сольного проекта «Миротворец», главную роль в котором исполнил Джон Сина, представили на мероприятии DC FanDome. Тизер также опубликован в Сети.

Режиссером сериала выступил снявший «Стражей Галактики» Джеймс Ганн. Ранее он уже работал с Синой в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет». По словам Ганна, в проекте про Миротворца ему предоставлена такая творческая свобода, что он даже не мог поверить, что будет снимать подобный абсурд.

Режиссер также ранее сообщил, что сериал будет неким продолжением «Отряда самоубийц», однако с упором на героя Джона Сины. Миротворец является персонажем, который любыми средствами хочет достичь окончания войн, даже если для этого придется убивать людей. Сообщается, что съемки проекта уже подошли к концу, его релиз ожидается ближе к январю 2022 года, но точной даты выхода пока нет.

Однако далеко не все голливудские проекты отличаются оригинальным сценарием. Студия 20th Century Studios представила трейлер ремейка классического фильма «Один дома». Пользователи Сети отреагировали на него крайне негативно.

Тем временем в России для развития собственных фильмов предлагается полное финансирование дебютных и документальных проектов. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, передает «Парламентская газета».