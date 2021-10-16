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Четыре ребенка пострадали во время игры с противогазом под Астраханью
Происшествия
Четыре ребенка пострадали во время игры с противогазом под Астраханью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Астрахань, 16 октября. Четверо детей получили ожоги, когда играли с противогазом и деталями к нему в заброшенном здании в Астраханской области. Информацию об этом сообщили в администрации губернатора области.

Происшествие случилось днем 16 октября в поселке Сизый Бугор Володарского района. После получения ожогов дети были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медпомощь.

«По предварительной информации, трое мальчиков и девочка подобрали противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошел хлопок», — следует из заявления.

У двоих ребят зафиксировали ожоги кистей рук и голеней, после осмотра медики отправили их на амбулаторное лечение. Остальные получили ожоги лиц, предплечий и голеней первой и второй степени. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

В этот же день пациент наркодиспансера в Якутске напал с ножом на соседей по палате. Ему удалось ранить как минимум четверых и убить одного человека. На месте работает следственная группа, пишет RT.

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