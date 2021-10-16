Обозреватели Baijiahao объяснили бездействие китайского флота во время провокации Chafee

Пекин, 16 октября. Китайские корабли отказались помогать своим российским коллегам во время провокации американского эсминца Chafee в Японском море. Издание Baijiahao объяснило поступок флота КНР.

Российские и китайские военные недавно начали проводить совместные учения в акватории Японского моря. Сотрудничество двух стран усиливается на фоне американского противостояния. Бездействие КНР во время попытки эсминца США нарушить территориальные границы РФ многим показалось странным, однако оно имеет объяснение, передает «ПолитРоссия».

«Россия сама должна была изгнать американский корабль из своих вод, без участия китайских военных. Если Китай будет задействован в этой операции, все увидят слабость РФ и начнут думать, что она не может самостоятельно себя защитить», — констатировали эксперты из КНР.

Депутат Владимир Джабаров после инцидента с американским эсминцем в районе пролива Петра Великого сделал вывод, что отныне США будут осторожнее и уважительнее относиться к России. Американские военные смогли убедиться, что российские моряки не собираются шутить, когда речь заходит о безопасности страны.