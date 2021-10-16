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Radio Ndeke Luka: армия ЦАР повышает уровень готовности в преддверии национального диалога

  /   Обновлено: 16 октября 2021 21:35
Весь мир
Radio Ndeke Luka: армия ЦАР повышает уровень готовности в преддверии национального диалога
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 16 октября. Национальная армия ЦАР (FACA) повышает уровень готовности в преддверии республиканского диалога, сообщает Radio Ndeke Luka.

Жители отдаленных районов страны утверждают, что боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) начали активизироваться, все чаще появляясь в небольших брошенных деревнях и на окраинах крупных населенных пунктов.

По данным СМИ, это свидетельствует о подготовке к возможным провокациям со стороны боевиков. Руководство FACA, полиции и жандармерии, прислушиваясь к населению, развернуло патруль на дорогах, соединяющих города и села, а также дислоцировало личный состав на стратегических направлениях.

В оборонном ведомстве считают, что члены бандформирований планируют нападения в преддверии национального диалога, который должен сплотить общественность Центральноафриканской Республики.

По словам журналистов, гражданские особенно часто подвергались жестокому обращению со стороны боевиков.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Так, в период с сентября по октябрь правоохранительные органы зарегистрировали несколько случаев убийств, ограблений и похищений людей в населенных пунктах Бамбари, Нгакобо, Иппи, Алиндао, Димби, Боссангоа, Батангафо, Боука и Баоро.

«Опасность, исходящая от радикалов CPC, не позволяет местным жителям спокойно жить и заниматься делами. Поэтому происходит усиление войск. Армия готова», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что общенациональный диалог станет толчком для сплочения населения ЦАР, он поможет достигнуть мира и выйти из кризиса. Кроме того, президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера призвал боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» сложить оружие, что поспособствует их социализации.

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Все новости / Весь мир / Radio Ndeke Luka: армия ЦАР повышает уровень готовности в преддверии национального диалога
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