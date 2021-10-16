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Водолазы нашли тела шести человек после крушения катера в Бразилии
Происшествия
Водолазы нашли тела шести человек после крушения катера в Бразилии
pixabay.com  /  PD

Бразилиа, 16 октября. Катер затонул на реке Парагвай во время шторма в Бразилии. Местные спасатели и водолазы спасли 14 человек и обнаружили тела погибших граждан, пишет портал G1.

Крушение пассажирского судна произошло в пятницу. Согласно информации местных СМИ, один человек числится пропавшим без вести. В спасательных работах участвуют силы ВМФ, дайверы и экстренные службы Бразилии.

«После того, как в пятницу судно затонуло во время шторма в этом регионе, были обнаружены шесть тел, 14 человек удалось спасти», — сообщил портал G1.

Согласно информации пожарной службы, большинство пассажиров затонувшего на реке Парагвай судна являются жителями Рио-Верде. По уточненным данным, крушение катера произошло в десяти километрах от Корумбы.

Затонувшее судно в Белом море в Мурманской области обнаружили сотрудники МЧС России в начале октября. «Фаворит» находился на расстоянии в несколько сотен метров от берега. В результате случившегося погибли по меньшей мере два человека.

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