Госминистр МИД Германии примет участие в международной конференции в Ливии

Берлин, 16 октября. Госминистр в МИД Германии Нильс Аннен примет участие в работе международной конференции по стабильности в Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Саммит состоится в Триполи в конце октября. Ранее министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) североафриканского государства Наджла Мангуш направила приглашение немецкому коллеге. На мероприятии участники обсудят проведение декабрьских выборов, необходимую реформу сектора безопасности и вывод всех иностранных войск с территории страны.

Согласно заявлению МИД ФРГ, с сегодняшнего дня Аннен начинает турне по Северной Африке. Перед визитом в Ливию он посетит Алжир и Тунис.

Политик подтвердил, что стабильность региона и его экономическое развитие имеют основополагающее значение для Германии и Евросоюза. Он заявил о поддержке предстоящей конференции в Триполи.

«Мы настоятельно призываем эвакуировать иностранных боевиков из страны и провести общенациональные выборы в соответствии с графиком», — добавил Аннен.

Ранее приглашение на международный саммит получил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В начале октября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что несмотря на смену правительств, ливийский вопрос останется приоритетом для Германии. Речь прозвучала по итогам переговоров с главой Президентского совета североафриканской страны Мухаммадом аль-Манфи в Берлине.