Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 23:34
23:32
Происшествия
Hindustan Times сообщила о смерти десяти человек в Индии из-за сильных дождей
23:29
Общество
Доктор Мясников напомнил о правилах лечения легкой формы COVID-19
23:21
Происшествия
Концерт автора хита «Еду в Магадан» Васи Обломова остановили сотрудники МВД
23:05
Происшествия
Прокуратура изучит законность составления акта на женщину после конфликта в метро Москвы
22:57
Общество
Эвелина Хромченко дала женщинам старше 50 лет советы в подборе верхней одежды
22:56
Общество
Вице-спикер ГД Толстой призвал ученых разъяснять людям важность вакцинации от COVID-19
22:55
Происшествия
Кадры с места смерти четырех российских туристов в Албании опубликованы в Сети
22:45
Экономика
Яценюк указал на провальную политику «Нафтогаза»
22:27
Общество
Захарова сообщила о многомиллионных просмотрах клипа с песней на ее стихи
22:23
Спорт
Видео массовой драки игроков «Спартака» и «Динамо» в московском дерби опубликовано в Сети
Все новости

СКР возбудил уголовное дело после нападения жителя Якутска на пациентов клиники
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после нападения жителя Якутска на пациентов клиники
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Якутск, 16 октября. Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц» возбуждено после инцидента в наркологической клинике города Якутска.

Один из пациентов медицинского учреждения совершил нападение на людей. Он несколько раз ударил их ножом, после чего нанес ранение себе. В результате происшествия один из пострадавших скончался.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ — убийство и покушение на убийство», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По информации СМИ, нападение совершил 47-летний Прокопий Т. Мужчина лежал в наркологической клинике в тяжелом моральном состоянии, из-за чего пошел на преступные действия. В настоящее время нападавший задержан, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СКР возбудил уголовное дело после нападения жителя Якутска на пациентов клиники
убийство якутск уголовное дело
Комментировать