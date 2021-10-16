СКР возбудил уголовное дело после нападения жителя Якутска на пациентов клиники

Якутск, 16 октября. Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц» возбуждено после инцидента в наркологической клинике города Якутска.

Один из пациентов медицинского учреждения совершил нападение на людей. Он несколько раз ударил их ножом, после чего нанес ранение себе. В результате происшествия один из пострадавших скончался.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ — убийство и покушение на убийство», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По информации СМИ, нападение совершил 47-летний Прокопий Т. Мужчина лежал в наркологической клинике в тяжелом моральном состоянии, из-за чего пошел на преступные действия. В настоящее время нападавший задержан, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.