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Экс-супруг Климовой упал на тренировке перед шоу «Ледниковый период»
Общество
Экс-супруг Климовой упал на тренировке перед шоу «Ледниковый период»
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 16 октября. Бывший супруг актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи участвует в новом сезоне «Ледникового периода» вместе с профессиональной фигуристкой Яной Хохловой. На одной из последних тренировок он получил травму.

Гела Месхи и Яна Хохлова являются фаворитами проекта. Судья Татьяна Тарасова считает, что пара выкладывается на каждом выступлении, поэтому заслуживает высоких оценок. Актер признается — катание на коньках дается ему непросто.

«Тяжело ехать на тренировку, все болит, но я стараюсь», — заметил он.

Pr Scr Первый канал /

В третьем выпуске шоу показали, как Месхи упал спиной прямо на лед. На кадрах видно, что актеру по-настоящему больно. Но звезда сериала «Волчье сердце» не привык сдаваться и решил идти до конца. Он взял себя в руки и исполнил номер под музыку из фильма «Запах женщины». Судьи поставили паре шестерки за технику и артистизм.

Новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период» стартовал на Первом канале в начале октября. За победу борются многие российские звезды, в том числе телеведущая Ксения Бородина, певец Никита Пресняков, актер Макар Запорожский, его коллега Агата Муцениеце и другие артисты.

Ранее Кристина Орбакайте заявила, что вместе с Аллой Пугачевой пыталась отговорить старшего сына от участия в ледовом шоу. По ее мнению, Никита Пресняков рискует получить там серьезную травму.

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ледниковый период шоу гела месхи
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