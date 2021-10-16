Расчеты ракетного комплекса «Утес» выполнят стрельбы в Черном море

Москва, 16 октября. Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) РФ на учениях отработают действия по отражению зенитными средствами ракетного удара условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отмечают, что боевые расчеты ракетных комплексов шахтного базирования «Утес» из состава береговой ракетной бригады ЧФ РФ выполнят запуск специальной мишени «Прогресс». Цель будет взята на сопровождение экипажем фрегата «Адмирал Григорович» и уничтожена с применением зенитного ракетного комплекса, подчеркнули в министерстве.

«Ракета-мишень "Прогресс" будет запущена на расстояние до 300 км и высоту до 1000 м», — добавили в Минобороны РФ.

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