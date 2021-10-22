Лидер «Ливанских сил» вызван в суд для дачи показаний после стрельбы в Бейруте

Бейрут, 22 октября. Глава христианской партии «Ливанские силы» (ЛС) Самир Джааджа вызван на допрос в связи с перестрелкой, произошедшей на прошлой неделе в столице республики.

На основании информации, предоставленной арестованными членами ЛС, представитель военного суда Фади Акики дал указание армейской разведке вызвать Джааджа и принять его показания.

Lebanese media outlets on Thursday reported that the court summoned Geagea to hear his testimony on the October 14 violence in light of the confessions of those detained over the massacre.https://t.co/LkSpa0522J#صار_الوقت_ترجع_عالسجن — Ahed News English (@ala_alahed) October 22, 2021

Семь человек были убиты в Бейруте 14 октября во время акции протеста, организованной шиитскими движениями «Амаль» и «Хезболла» с требованием отстранить Тарека Битара — судью, изучающего обстоятельства мощного взрыва в порту ливанской столицы в августе 2020 года. Демонстранты были недовольны тем, что следователь вызвал двух бывших министров из партии «Амаль» на допрос. Сторонники указанных движений обвиняют Битара в политизации процесса.

В результате «Хезболла» и «Амаль» заявили, что ЛС несут ответственность за снайперский огонь по протестующим, который спровоцировал уличные столкновения. Христианская партия полностью отвергает все нападки.

После перестрелки в центре Бейрута были арестованы 26 человек, большинство из них — члены ЛС. При этом точные обстоятельства инцидента остаются неизвестными.

Ранее Джааджа отверг свою ответственность за гибель людей, заявив, что жители христианского района столицы Айн эль-Рамманн «защищались» от бойцов «Хезболлы», которые пытались проникнуть в их дома.

Политик сообщил местному телевидению, что не обладает какой-либо информацией о вызове на допрос. Он добавил, что в его партии нет вооруженных боевиков.

«Я готов предстать перед судьей при одном условии: чтобы [лидер «Хезболлы»] Хасан Насралла сделал это раньше меня», — сказал он.

Генсек «Хезболлы» 18 октября обвинил Самира Джааджу в организации перестрелок и отметил, что в распоряжении его движения имеются 100 000 вооруженных бойцов. В этой связи шиитский политик предостерег ЛС от разжигания гражданской войны.

بس حزب الله.. لبنانيين منذ أكثر من 100 سنة.. مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين وأصحاب تجرية وأصحاب روحية ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها..

مــــ100ـــائــة ألــف مـقـاتـل..

18/تشرين الأول/2021#كلام_الامين #نصرالله #حزب_الله #لبنان #أمرنا_أمر_القيادة #مئة_ألف_مقاتل pic.twitter.com/XUNIjwL4Qh — كلام الأمين (@kalamalamine) October 18, 2021

В результате взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года погибло более 210 человек, тысячи получили ранения, а значительная часть города была разрушена. Причиной катастрофы стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры в гавани.