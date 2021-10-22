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Лидер «Ливанских сил» вызван в суд для дачи показаний после стрельбы в Бейруте
Весь мир
Лидер «Ливанских сил» вызван в суд для дачи показаний после стрельбы в Бейруте
Prt Scr twitter.com  /  @DRSAMIRGEAGEA

Бейрут, 22 октября. Глава христианской партии «Ливанские силы» (ЛС) Самир Джааджа вызван на допрос в связи с перестрелкой, произошедшей на прошлой неделе в столице республики.

На основании информации, предоставленной арестованными членами ЛС, представитель военного суда Фади Акики дал указание армейской разведке вызвать Джааджа и принять его показания.

Семь человек были убиты в Бейруте 14 октября во время акции протеста, организованной шиитскими движениями «Амаль» и «Хезболла» с требованием отстранить Тарека Битара — судью, изучающего обстоятельства мощного взрыва в порту ливанской столицы в августе 2020 года. Демонстранты были недовольны тем, что следователь вызвал двух бывших министров из партии «Амаль» на допрос. Сторонники указанных движений обвиняют Битара в политизации процесса.

В результате «Хезболла» и «Амаль» заявили, что ЛС несут ответственность за снайперский огонь по протестующим, который спровоцировал уличные столкновения. Христианская партия полностью отвергает все нападки.

После перестрелки в центре Бейрута были арестованы 26 человек, большинство из них — члены ЛС. При этом точные обстоятельства инцидента остаются неизвестными.

Ранее Джааджа отверг свою ответственность за гибель людей, заявив, что жители христианского района столицы Айн эль-Рамманн «защищались» от бойцов «Хезболлы», которые пытались проникнуть в их дома.

Политик сообщил местному телевидению, что не обладает какой-либо информацией о вызове на допрос. Он добавил, что в его партии нет вооруженных боевиков.

«Я готов предстать перед судьей при одном условии: чтобы [лидер «Хезболлы»] Хасан Насралла сделал это раньше меня», — сказал он.

Генсек «Хезболлы» 18 октября обвинил Самира Джааджу в организации перестрелок и отметил, что в распоряжении его движения имеются 100 000 вооруженных бойцов. В этой связи шиитский политик предостерег ЛС от разжигания гражданской войны.

В результате взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года погибло более 210 человек, тысячи получили ранения, а значительная часть города была разрушена. Причиной катастрофы стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры в гавани.

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