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«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в столичном дерби

  /   Обновлено: 16 октября 2021 21:01
Спорт
«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в столичном дерби
ТАСС  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 16 октября. Матч 11-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» завершился результативной ничьей.

Защитник «Динамо» Иван Ордец открыл счет на 19-й минуте столичного дерби со «Спартаком», которое проходило на стадионе «Открытие Банк Арена». Игрок бело-голубых переправил мяч в ворота после подачи углового с правого фланга. В начале второго тайма вышедший на замену форвард «Динамо» Константин Тюкавин вышел один на один с Александром Максименко и отправил мяч в ворота красно-белых. На 87-й минуте защитник «Спартака» Георгий Джикия сократил разницу в счете, замкнув подачу на дальнюю штангу. Вскоре его партнер по обороне Самуэль Жиго установил равенство на табло. Французский защитник также поразил ворота ударом головой.

Ранее матч РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» завершился со счетом 2:2. Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана.

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спартак динамо чемпионат россии рпл 11 тур
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