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Отец Саши Спилберг вышел на связь после исчезновения дочери
Шоу-бизнес
Отец Саши Спилберг вышел на связь после исчезновения дочери
instagram.com  /  @sashaspilberg

Москва, 16 октября. Отец YouTube-блогера Саши Спилберг, основатель рекламного агентства Александр Балковский поделился новыми деталями, касающимися исчезновения его дочери. Бизнесмен исключил из этой истории криминальную составляющую.

О пропаже известной девушки сообщила ее менеджер в Instagram Stories Спилберг. Она приложила скриншот переписки с блогером и рассказала, что знаменитость уже три дня не отвечает на сообщения и звонки, поэтому ее близкие находятся в замешательстве. Менеджер попросила подписчиков Спилберг присылать любую информацию о ее местонахождении.

После исчезновения звезды интернета ее отец вышел на связь в Stories. Он записал короткое видео, которое, однако, не внесло ясности в эту историю.

«По поводу ситуации с Сашей что могу сказать — что там точно нет криминала, что радует», — заявил Балковский.

Prt Scr instagram.com / @papa_spilberg

По словам бизнесмена, удалось обнаружить автомобиль Спилберг на парковке, а также ее телефон. При этом отец знаменитости добавил, что не может связаться с дочерью.

Блогер опубликовала последний пост в Instagram почти неделю назад. В комментариях под ним многие подписчики делятся тревогами и просят звезду YouTube выйти на связь. Однако некоторые поклонники подозревают, что история с внезапным исчезновением Саши Спилберг — это пиар и способ привлечь внимание к ее персоне.

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