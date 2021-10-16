Первый тизер «Черного Адама» появился в Сети

Лос-Анджелес, 16 октября. Поклонники киновселенной DC смогли наконец увидеть первый полноценный тизер-трейлер предстоящего фантастического фильма «Черный Адам». Премьера видео состоялась в рамках виртуальной выставки DC FanDome.

В видео происходит первое официальное знакомство зрителей с суперзлодеем. Появившийся из темноты Адам буквально испепеляет человека, вторгшегося на его территорию. Без напряжения он встает, чтобы явить незваным гостям свою мощь. Под конец ролика все такой же спокойный злодей поднимается под обстрелом пуль и исчезает в темноте.

Незадолго до начала конференции DC FanDome американский артист Дуэйн «Скала» Джонсон порадовал фанатов небольшим роликом со съемок фильма. Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда показался перед поклонниками в черном облегающем костюме. Он отметил, что публикация вызывает в нем сумасшедшую улыбку, поскольку вместе с фильмом «Черный Адам» во вселенной DC грядут серьезные перемены.

Мировая премьера долгожданного блокбастера запланирована на лето следующего года. Режиссером проекта выступил автор фильма «Дитя тьмы» Жауме Кольет-Серра. Блокбастер станет своеобразным продолжением супергеройской комедии «Шазам!».