Стоимость первой АПЛ класса Columbia ВМС США составит 8,5 миллиарда долларов

Вашингтон, 16 октября. Новая атомная подлодка класса Columbia, которая строится для американского флота, обойдется бюджету США в 8,5 миллиарда долларов. Об этом стало известно в ходе слушаний в американском конгрессе.

Ассигнования на закупку первой субмарины Columbia уже выделены. Подводные лодки этого класса должны прийти на смену устаревшим американским АПЛ Ohio, каждая из которых вооружена 20 баллистическими ракетами Traident II D5. Подлодки Columbia будут нести 16 таких ракет, всего планируется ввести в состав ВМС США 12 новых субмарин в период до 2031 года.

Ранее сообщалось об успешном запуске ракеты «Булава» с борта новейшей стратегической атомной подлодки Северного флота «Князь Олег». Об отказе Пентагона комментировать инцидент с эсминцем Chafee вблизи российских границ в Японском море информировал «Царьград».