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Американская компания Exosonic разрабатывает для Пентагона малошумный сверхзвуковой беспилотник
Армия
Американская компания Exosonic разрабатывает для Пентагона малошумный сверхзвуковой беспилотник
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 16 октября. ВВС США заключили контракт с компанией Exosonic на разработку демонстрационной версии сверхзвукового беспилотника. Новый дрон будет имитировать летательные аппараты противника в ходе учений.

Кроме того, беспилотник будет использоваться для отработки технологий, необходимых для создания 70-местного авиалайнера и президентского самолета, которые смогут совершать полеты со сверхзвуковой скоростью.

«Наша цель — доставлять людей везде со сверхзвуковой скоростью с помощью нашего авиалайнера, предназначенного для сверхзвуковых полетов над землей с приглушенным звуковым ударом. Работа над сверхзвуковыми БПЛА имеет решающее значение для стратегии нашей компании», — сообщает пресс-служба Exosonic.

При этом созданием подобных беспилотных летательных аппаратов занимаются и другие американские компании. Одной из них является Lockheed Martin, специалисты которой в настоящее время разрабатывают экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон». По данным ведомства, экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск «Циркона» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель в Баренцевом море, передает «Царьград».

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