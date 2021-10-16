Орбакайте переживает за Никиту Преснякова из-за травм на «Ледниковом периоде»

Москва, 16 октября. Известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что беспокоится за старшего сына Никиту Преснякова, который участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

За последние несколько недель Никита Пресняков, который катается с партнершей Натальей Забияко, получил несколько травм. Во время последнего выступления он неудачно упал, в этот момент фигуристка наехала на его руку коньком. Артисту тут же потребовалась помощь медиков.

Кристина Орбакайте призналась, что как мать всегда будет переживать за своего наследника. В прошлом году она отговорила Никиту от участия в «Ледниковом периоде», но сейчас он просто не стал никого слушать.

«У него была мечта принять участие в «Ледниковом периоде» — и вот она, наконец, осуществилась. Несмотря на мои, мамины, предупреждения, он меня успокоил, сказал, что все будет хорошо. Естественно, когда я узнала, что сын поранил руку, испугалась. Но тот опять-таки заверил, что это мелочи, и все нормально», — поделилась она в интервью изданию «СтарХит».

«Ледниковый период» стартовал на Первом канале в начале октября. Продюсером шоу является заслуженный мастер спорта России, хореограф в фигурном катании Илья Авербух. В этом сезоне на лед вышли многие звезды, в том числе телеведущая Ксения Бородина и актер Гела Месхи.