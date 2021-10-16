Британский военнослужащий погиб на учениях НАТО «Железный шторм» в Солсбери

Лондон, 16 октября. Британское командование подтвердило информацию о трагическом инциденте, который произошел во время военных учений на одном из полигонов в Солсбери, расположенном в графстве Уилтшир.

По имеющейся в СМИ информации, в ходе маневров армии НАТО «Железный шторм» на полигоне Солсбери-Пейн произошло столкновение бронемашин. В результате одна из них опрокинулась и по неизвестной причине произошло возгорание. Сообщается, что один британский военнослужащий погиб, а несколько других получили ранения и травмы.

Официальный представитель полиции Солсбери в ответ на вопросы журналистов заявил, что не вправе разглашать детали инцидента, произошедшего в графстве Уилтшир. Сейчас на месте происшествия работают местные экипажи пожарной охраны и бригады скорой помощи.

Ранее совместные российско-сербские экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-35 уничтожили скопления живой силы условного противника в ходе летно-тактических учений «Барс-2021», которые проходят в Сербии.